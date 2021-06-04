بوليفيا تنتزع فوزها الأول بتصفيات كأس العالم 2022 بثلاثية في فنزويلا

المصدر: د ب أ

حقق منتخب بوليفيا انتصاره الأول في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر العام المقبل، وذلك عقب فوزه الثمين 3 / 1 على ضيفه منتخب فنزويلا مساء أمس الخميس في الجولة السابعة للتصفيات.

وارتفع رصيد المنتخب البوليفي إلى أربع نقاط، ليتقدم للمركز السابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة، فيما توقف رصيد منتخب فنزويلا عند ثلاث نقاط في المركز التاسع (قبل الأخير) مؤقتا.

وبادر منتخب بوليفيا بالتسجيل عن طريق مارسيلو مارتينز مورينو في الدقيقة الخامسة، قبل أن يحرز خون تشانسيلور هدف التعادل لفنزويلا في الدقيقة 26.

عاود منتخب بوليفيا تقدمه من جديد، بعدما سجل دييجو إيبانيز الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 60، فيما قضى مارسيلو مارتينز مورينو على آمال فنزويلا في التعادل، بإحرازه الهدف الثالث لبوليفيا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 83.



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