بالفيديو.. بن زيمة يدشّن عودته للمنتخب الفرنسي بإهدار ركلة جزاء

المصدر: رويترز

أهدر كريم بن زيمة ركلة جزاء وسدد محاولة أخرى في القائم لكنه قدم أداء رائعا مع عودته لصفوف منتخب فرنسا، ليفوز بطل العالم على عشرة لاعبين من ويلز 3-صفر استعدادا لبطولة أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وساعد مهاجم ريال مدريد، العائد إلى التشكيلة بعد غياب دام أكثر من خمس سنوات بسبب خلاف سابق مع المدرب ديدييه ديشان، زملاءه على التألق ليهز كيليان مبابي وأنطوان غريزمان وعثمان ديمبلي الشباك.

وشكل منتخب ويلز بعض الخطورة في البداية لكنه تراجع بعد طرد لاعبه نيكو وليامز لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة للمس الكرة في المنطقة بعد محاولة من بن زيمة لكن مهاجم ريال مدريد أهدر ركلة الجزاء في الدقيقة 27.

وستلتقي فرنسا مع بلغاريا يوم الثلاثاء المقبل قبل أن تستهل مشوارها في بطولة أوروبا أمام ألمانيا في المجموعة السادسة التي تضم أيضا المجر والبرتغال حاملة اللقب.

وأوقعت القرعة ويلز في المجموعة الأولى مع سويسرا وتركيا وإيطاليا.

ودشن بن زيمة عودته بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من بول بوغبا بعد أربع دقائق بينما أجبر دانييل جيمس لاعب ويلز الحارس هوجو لوريس على التصدي بشكل رائع لتسديدته.

وأنقذ داني وارد حارس ويلز ضربة رأس خطيرة من بوجبا لكن بنزيمة تابع الكرة لتصطدم في يد وليامز.

وبعد مراجعة حكم الفيديو المساعد حصلت فرنسا على ركلة جزاء وطرد وليامز لكن وارد تصدى لركلة الجزاء التي سددها بن زيمة مما يعني أن فرنسا أهدرت خمس من آخر ثماني ركلات جزاء حصلت عليها.

وتألق وارد مجددا ليحرم أنطوان غريزمان من التسجيل لكن الكرة سقطت في طريق مبابي الذي وضعها في الشباك مسجلا هدفه 17 مع منتخب فرنسا في الدقيقة 34.

وضاعف غريزمان الغلة بعد مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني بتسديدة رائعة بعد عمل رائع من بن زيمة.

وحصل بن زيمة على فرصة أخرى في الدقيقة 79 لكن محاولته ارتطمت بالقائم قبل أن تصل الكرة إلى ديمبلي الذي سجل هدف فرنسا الثالث.

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