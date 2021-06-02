كونتي مطلوب في توتنهام

المصدر: د ب أ

أجرى نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي لكرة القدم اتصالات مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، من أجل تولي قيادة الفريق في الموسم المقبل، حسبما أفاد تقرير إخباري اليوم الأربعاء.

وأصبح كونتي /51 عاما/ عاطلا عن العمل بعد رحيله عن فريق إنتر ميلان الشهر الماضي، بعد أن قاده لاستعادة لقب الدوري الإيطالي، الذي كان غائبا عنه منذ عام 2010، ويمكن أن يكون الآن مستعدا للعودة إلى العاصمة البريطانية لندن.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن كونتي من المحتمل أن ينضم إلى فابيو باراتشي، الذي تولى منصب مدير الكرة بتوتنهام، بعدما سبق أن عمل الثنائي معا في نادي يوفنتوس الإيطالي.

كان توتنهام يبحث عن مدير فني جديد منذ إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو في نهاية أبريل الماضي، ولا يزال مهتما بمدربه السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ويبدو بوتشيتينو، الذي رحل عن توتنهام في نوفمبر 2019، حريصا على العودة للنادي اللندني، لكن فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي يبدي عدم رغبة في رحيله ووصلت المفاوضات بين الجانبين إلى طريق مسدود.

ويمتلك كونتي، الذي ارتبط أيضا بتدريب ريال مدريد الإسباني قبل أن يقرر النادي الملكي إعادة مدربه الإيطالي السابق كارلو أنشيلوتي مؤخرا، سجلا جيدا مع الكرة الإنجليزية، بعدما توج بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي حينما كان مدربا لتشيلسي.

لكن تعيين كونتي يبدو أنه يتعارض مع رغبة دانيال ليفي رئيس توتنهام في العودة إلى النهج الأساسي للنادي بعد إقالة مورينيو.

وقال ليفي إنه يريد إعادة "كرة القدم المسلية والهجومية" وهذا ليس تكتيك لايتبعه لكونتي. كما النفقات الطائلة التي تكبدتها الأندية التي تولى المدرب الإيطالي تدريبها، هو أمر آخر لا يتماشى مع أساليب توتنهام.

رغم ذلك، لا يفوت ليفي الإعجاب بالمشوار التدريبي لكونتي، والذي تتضمن أربعة ألقاب في الدوري الإيطالي، ولقبا في الدوري الإنجليزي ومثله بكأس الاتحاد الإنجليزي.

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