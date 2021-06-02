رحيل 10000 متطوع في أولمبياد طوكيو خوفاً من كورونا

المصدر: د ب أ

قرر ما يقرب من عشرة آلاف متطوع في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية المقرر إقامتهما في العاصمة اليابانية طوكيو، مغادرة المنافسات ،وذلك حسب ما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية.

ونقلا عن اللجنة المنظمة، فقد ذكر التقرير أن المتطوعين اختاروا مغادرة الحدث الذي يقام في الفترة ما بين يومي 23 يوليو والثامن من أغسطس المقبلين بسبب مخاوف من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد ، وكذلك بسبب تأجيل منافسات من العام الماضي.

وبرحيل عشرة آلاف من أصل 80 ألف متطوع في الأولمبياد، فإن المنظمين لا يتوقعون أن مشاكل بشأن الأمر لأن غياب المشجعين الأجانب يعني الحاجة إلى عدد أقل من المتطوعين.

ويرغب معظم اليابانيين في تأجيل الألعاب مجددا أو إلغاؤها وذلك وسط تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا والبطء في عملية التطعيم.من جهة أخرى ،تم تمديد حالة الطوارئ في اليابان إلى أواخر شهر يونيو الجاري.

وتعهدت اللجنة المنظمة للأولمبياد واللجنة الأولمبية الدولية بتنظيم آمن للألعاب من خلال قواعد صارمة.

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