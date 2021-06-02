منتخب أوروبي يحتفل بتسجيل أول أهدافه منذ عام ونصف رغم الخسارة 4-1

المصدر: رويترز

لن تحتفل منتخبات كثيرة بالخسارة 4-1، لكن سان مارينو تختلف عن أي منتخب آخر، حيث احتفل لاعبوها بتسجيل أول هدف للفريق منذ عام ونصف العام في الهزيمة أمام كوسوفو أمس الثلاثاء.

وهز البديل ديفيد توماسيني الشباك من مسافة قريبة بعد ثلاث دقائق من نزوله لتسجل سان مارينو أول أهدافها منذ الهزيمة 3-1 أمام كازاخستان في نوفمبر 2019.

وكان هذا أول هدف تسجله سان مارينو خارج الديار منذ الهزيمة 5-1 أمام أذربيجان في سبتمبر 2017 وأطلق اللاعبون العنان لاحتفالاتهم مع توماسيني بالهدف رغم أن المباراة كانت قد حسمت بالفعل حيث جاء الهدف قبل خمس دقائق من النهاية.

ويتذيل منتخب سان مارينو تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) للفرق الوطنية، حيث يحتل المركز 210 ولم يسبق له الفوز بأي مباراة رسمية.

وسجل فيدات موريكي مهاجم لاتسيو كل أهداف كوسوفو الأربعة وجاء الأخير في الدقيقة 75.

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