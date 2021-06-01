رسمياً.. برشلونة يتعاقد مع غارسيا بعقد يمتد حتى 2026

المصدر: رويترز

أكد برشلونة اليوم الثلاثاء التعاقد مع إيريك غارسيا مدافع مانشستر سيتي بدءا من أول يوليو عندما ينتهي تعاقده مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيعود غارسيا إلى نادي طفولته بعقد يمتد حتى موسم 2025-2026 بعدما قضى ثلاث سنوات في سيتي وسيلحق بزميله المهاجم سيرجيو أغويرو الذي انتقل من الفريق ذاته إلى كامب نو.

وقال غارسيا في مؤتمر صحفي "من الرائع العودة إلى بيتي. كان حلمي باستمرار أن ألعب في برشلونة. امتلاك فرصة الوجود الآن في غرفة اللاعبين يجعلني أشعر بسعادة كبيرة".

وأضاف "هذا وقت رائع دائما للالتحاق ببرشلونة. لقد وضع لنا الرئيس طريقا مليئا بالشباب والخبرة".

وتابع "حلمي تحقيق النجاح هنا، والشيء الوحيد المهم هو ما سيحدث في المستقبل".

وقال برشلونة إنه وضع شرطا جزائيا يبلغ 400 مليون يورو (489.52 مليون دولار) في عقد اللاعب البالغ عمره 20 عاما.

وشارك غارسيا في 12 مباراة فقط في كل المسابقات خلال موسم 2020-2021 بسبب الإصابات والمرض ولأسباب فنية.

وقال المهاجم الأرجنتيني أغويرو، الذي سيلتحق ببرشلونة رسميا في أول يوليو تموز، إنه يأمل في اللعب بجوار مواطنه ليونيل ميسي.

وينتهي عقد ميسي بنهاية هذا الشهر، ولم يعلن بعد تمديد عقده.

وقال أغويرو للصحفيين "أتمنى أن نلعب معا. لكن الأمر أن ليو سيتخذ قراره مع النادي. أنا معه منذ كان صغيرا في المنتخب الوطني وأعرفه جيدا وأعتقد أنه سيبقى هنا".

وطلب ميسي الرحيل عن برشلونة العام الماضي، وذكرت تقارير أنه قد ينتقل إلى سيتي أو باريس سان جيرمان، قبل أن يقرر البقاء.

وحصل ميسي على إذن من المدرب رونالد كومان بالغياب عن آخر مباراة لبرشلونة في الدوري والحصول على إجازة.

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