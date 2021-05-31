الآسيوي ينقل المباريات المتبقية في المجموعة الأولى إلى أرض محايدة

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين أنه قرر نقل المباريات المتبقية في المجموعة الأولى ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، لتقام على أرض محايدة بدلا من الصين نظرا للتحديات التي تواجه المنتخبات المغادرة للصين.

وأكد الاتحاد في بيان نشره اليوم عبر موقعه على الإنترنت أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن مكان إقامة المباريات، موضحا أن القرار جاء بسبب التحديات المتصاعدة التي واجهت عدة منتخبات مشاركة بالتصفيات في السفر إلى الصين.

ويعمل الاتحاد الآسيوي بالتعاون مع الاتحاد الصيني لكرة القدم وعدد من الدول المحايدة المرشحة لاستضافة المباريات، وكذلك مع المنتخبات الوطنية المشاركة، من أجل ضمان سفر آمن والتأكد من سلامة كافة الأطراف المشاركة، مع ضمان الاستكمال الناجح للتصفيات الآسيوية.

وكان مقررا أن تقام المباريات على مدار أسبوعين حتى الخامس عشر من يونيو المقبل.

ويتبقى سبع مباريات في المجموعة التي تضم سوريا المتصدرة (15 نقطة من خمس مباريات) والصين (عشر نقاط) والفلبين (سبع نقاط) والمالديف (ست نقاط) وجوام (بدون رصيد).

وسيجرى تحديث برنامج مباريات المجموعة بعد اعتماد المكان الجديد لإقامة المباريات، حيث يسعى الاتحاد الآسيوي لاستكمال جميع المباريات في المجموعة بحلول 15 يونيو، كما كان مقررا.



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