وفاة الدراج السويسري دوباسكوير بعد حادث تصادم

المصدر: د ب أ

توفى الدراج السويسري جاسون دوباسكوير اليوم الأحد متأثرا بالإصابات التي لحقت به إثر حادث تصادم عنيف أمس السبت في بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي.

وسقط الدراج السويسري البالغ من العمر 19 عاما من على دراجته النارية ثم صدمته دراجة أخرى خلال التجربة الرسمية لسباق جائزة إيطاليا الكبرى في موجيلو.

وجاء في بيان رسمي عبر الموقع الرسمي لبطولة العالم لموتو جي بي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) "بعد حادث خطير خلال التجربة الرسمية لسباق جائزة إيطاليا الكبرى، نعلن بحزن بالغ وفاة دراج موتو جي بي جاسون دوباسكوير".

وتلقى دوباسكوير دراج فريق بروستل الألماني العلاج داخل المضمار في البداية قبل نقله إلى المستشفى بينما خرج الياباني ايومو ساساكي من الحادث سالما دون أن يتعرض لأي إصابة.

وأضاف بيان موتو جي بي "رغم الجهود الحثيثة للطاقم الطبي للمضمار وكل من يقوم بعد ذلك برعاية الدراج السويسري، أعلن المستشفى أن دوباسكوير بكل أسف توفى متأثرا بإصاباته".

وفاز دينيس فوجيا بالسباق الإيطالي الذي جرى اليوم بينما قرر فريق بروستل عدم إشراك سائقه الآخر الياباني ريوسي ياماناكا في السباق.



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