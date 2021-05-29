سترلينغ وهافرتس في التشكيلة الأساسية في نهائي دوري الأبطال

المصدر: رويترز

سيشارك رحيم سترلينغ جناح مانشستر سيتي في التشكيلة الأساسية لفريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم السبت ضد غريمه المحلي تشيلسي الذي فضل الدفع بالألماني كاي هافرتس على حساب الأمريكي كريستيان بوليسيك.

واختار بيب غوارديولا مدرب سيتي إشراك أولكسندر زينتشنكو في مركز الظهير الأيسر على حساب جواو كانسيلو وترك الثنائي فرناندينيو ورودري على مقاعد البدلاء مع وجود إيلكاي جندوجان في مركز خط الوسط المدافع.

وأخرج المدرب الإسباني المهاجمين سيرجيو أجويرو وجابرييل جيسوس من التشكيلة الأساسية.

وفضل توماس توخيل مدرب تشيلسي البدء بالظهير الأيسر بن تشيلويل بدلا من ماركوس ألونسو.

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