لجنة باليويفا توصي بإلغاء قاعدة احتساب الهدف خارج الديار بهدفين

المصدر: د ب أ

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت بأن لجنة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أوصت بإلغاء قاعدة احتساب الهدف خارج الديار في مسابقات الأندية الأوروبية.

وكشفت مصادر مقربة من المناقشات أن لجنة مسابقات الأندية في اليويفا قدمت المقترح لكن سيكون على اللجنة التنفيذية لليويفا اتخاذ القرار النهائي.

وجرى تقديم قاعدة احتساب الهدف خارج الدياربهدفين في عام 1965، ويتم تطبيقها في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في حالة تعادل فريقين بالنتيجة الإجمالية في مباراتي الذهاب والإياب في أدوار خروج المهزوم.

وفي حالة التعادل في النتيجة الإجمالية يتأهل الفريق الذي سجل أهدافا أكثر خارج ملعبه، وفي حالة تساوي الفريقين في ذلك تمدد المواجهة إلى وقت إضافي في مباراة الإياب.

وكان لإقامة المباريات بدون جماهير في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وإقامة مباريات في ملاعب محايدة في ظل الأزمة، دورا في إصدار التوصية، رغم أن اليويفا يأمل في عودة الجماهير بأعداد كبيرة في الموسم المقبل.

وتطبق قاعدة احتساب الهدف خارج الديار بهدفين أيضا في المنافسات الأوروبية للمنتخبات، ومنها على سبيل المثال المواجهات الفاصلة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية، والتي تقام بنظام الذهاب والإياب.



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