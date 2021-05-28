غوارديولا: مانشستر سيتي يجب أن يعاني للفوز بدوري أبطال أوروبا

المصدر: د ب أ

أكد الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه سيكون عليه أن يعاني إذا أراد الفوز على تشيلسي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والمقرر لها غدا السبت، مشيرا إلى أن حجم المباراة وأهميتها كبير.

ورغم الدعم المالي الكبير الذي تلقاه مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي، إلا أنه لم يصل من قبل إلى المباراة النهائية.

وسبق لغوارديولا تحقيق الفوز ببطولة نخبة الأندية الأوروبية مرتين، لكنه لا زال يتوقع أن يعاني فريقه في بورتو.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "أنا متأكد بأننا سنعاني من أجل الفوز بالمباراة النهائية".

وأضاف: "معظم الأوقات في المباراة النهائية تكون معاناة، يجب أن تكون مرنا وأن تحاول التكيف مع اللحظات السيئة التي تمر بها، في النهاية يجب أن نظهر بأسلوبنا المعهود وأن نقدم مباراة جيدة".

وستشهد المباراة التي تجمع فريقين من إنجلترا للمرة الثالثة في تاريخ البطولة، تواجد عدد محدود من الجماهير من كلا الناديين وذلك بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

لكن هذا لن يجعل الأمر أقل أهمية بالنسبة لجوارديولا، والذي تولى مسؤولية مانشستر سيتي منذ عام 2016، وأوضح أن هدفه هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، وذلك رغم تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات.

وتابع: "كل ما أستطيع قوله هو أنني أسعد رجل في الوقت الحالي، إنه امتياز وشرف".

وأوضح غوارديولا: "أنا أعرف جيدا ما سأخبر به اللاعبين، لا أريد أن اتسبب في أي توتر إضافي بالنسبة لهم، لأنهم قلقون ويتسمون بالعصبية في الوقت الحالي، سأخبرهم أن الأمر طبيعي وأن من يشعرون بالراحة هم أيضا في حالة طبيعية".

واختتم: "الجميع سيتعامل مع الأمر بطريقته الخاصة".

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