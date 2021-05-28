يوفنتوس يعلن عودة أليغري لتدريب الفريق

المصدر: د ب أ

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة عودة ماسيلميليانو أليغري إلى تدريب الفريق من جديد، وذلك بعد ساعات من إعلان رحيل أندريا بيرلو عن منصب المدير الفني.

وخلال الفترة السابقة التي تولى فيها أليغري تدريب يوفنتوس، قاد الفريق لخمسة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي بين عامي 2015 و2019 كما قاده للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

وذكر نادي يوفنتوس :"سيجلس أليغري على مقعد يعرفه جيدا للغاية، وسيعمل لدى ناد يحبه كما أن النادي يحبه أيضا، اعتبارا من اليوم سنبدأ رحلة معا، نحو تحقيق أهداف جديدة."

وفي وقت سابق اليوم، أعلن يوفنتوس رحيل أندريا بيرلو عن منصب المدير الفني للفريق، وذلك بعد موسم واحد من تعيينه في المنصب.

وبعد أن توج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي في تسعة مواسم متتالية، أنهى الفريق الموسم المنقضي تحت قيادة بيرلو في المركز الرابع بالدوري الذي توج بلقبه إنتر ميلان.

وقال يوفنتوس :"شكرا بيرلو. هذه هي أول الكلمات التي يتعين علينا جميعا أن نقولها في نهاية هذه التجربة الخاصة لنا معا."

ولم يسبق لبيرلو، لاعب خط وسط يوفنتوس السابق والمتوج مع المنتخب الإيطالي بلقب كأس العالم 2006 بألمانيا، تدريب أي فريق آخر.

وتولى بيرلو تدريب يوفنتوس خلفا لماوريتسيو ساري الذي أقيل في أغسطس 2020 رغم أنه قاد الفريق للقب الدوري الإيطالي.

وقال بيرلو عبر وسائل التواصل الاجتماعي :"كان عاما صعبا ومعقدا، لكنه لا يزال رائعا."

وأضاف :"عندما استدعاني يوفنتوس، لم أفكر إطلاقا في المخاطرة التي اخوضها، رغم أنها كانت واضحة للغاية. لكن لو عاد بي الزمن، لاتخذت نفس القرار."

وقاد بيرلو /42 عاما/ فريق يوفنتوس للتتويج بكأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا، لكن الفريق أنهى الموسم متأخرا بفارق 13 نقطة خلف إنتر ميلان في الدوري.

وتشهد إيطاليا تغييرات عديدة في المدربين منذ انتهاء الموسم المنقضي، منها رحيل أنطونيو كونتي، الذي كان قاد يوفنتوس لبدء سلسلة التتويج بلقب الدوري الإيطالي، عن تدريب إنتر ميلان، كما رحل جينارو جاتوسو عن نابولي لتدريب فيورنتينا.

ورحل زين الدين زيدان، صانع ألعاب يوفنتوس السابق، عن تدريب ريال مدريد الإسباني مجددا أمس الخميس.

وأثنى يوفنتوس على بيرلو، وقال:"قبل أشهر قليلة، بدأ أندريا بيرلو، رمز كرة القدم العالمية، مغامرته الجديدة، وهي الأولى له كمدرب."

وأضاف :"القيام بذلك يتطلب، قبل كل شيء، الشجاعة، وكذلك إدراك أدواته، خاصة في فترة شهدت آلاف الصعوبات، حيث اضطر العالم في ظل الوباء لإعادة سن قواعده يوما بعد يوم."

وتابع :"بيرلو بدأ للتو الخطوات الأولى فيما سيكون بلا شك مسيرة رائعة له كمدرب."

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