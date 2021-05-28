5 أسئلة تحدد بطل دوري أبطال أوروبا

المصدر: رويترز

يلعب مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدًا السبت، على ملعب الدراجاو معقل نادي بورتو.

ويحلم السيتي بالفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، فيما يمني تشيلسي النفس بحصد اللقب للمرة الثانية بعد التتويج به عام 2012.

وفيما يلي 5 أسئلة ربما تحسم فوز أي منهما باللقب.

* هل يمكن لظهيري تشيلسي التقدم للهجوم؟

أسس توماس توخيل مدرب تشيلسي أسلوب لعبه على منح الفرصة للظهيرين للتقدم للهجوم سواء كان سيزار أزبليكويتا أو ريس جيمس في الناحية اليمنى وبن تشيلويل أو ماركوس ألونسو في الناحية اليسرى، حيث يملك المدرب الألماني لاعبين يتمتعون بفاعلية في التحول من الدفاع للهجوم.

لكن العامل الحاسم ضد سيتي هو أن مدربه بيب غوارديولا يعتمد دائما على جناحين متقدمين سواء كان رياض محرز في الناحية اليمنى وفيل فودن أو رحيم سترلينج في اليسار، وفي ظل خطورتهما ربما يجد ظهيرا تشيلسي فرصة محدودة للتقدم للهجوم.

وإذا حدث ذلك فربما يجد ميسون ماونت وكريستيان بوليسيتش نفسهما معزولين أكثر من المعتاد.

لكن توخيل يملك المرونة ولا يجد مشكلة في تعديل خطته كما يملك لاعبين يمكنهم التأقلم مع ذلك ومؤخرا أشرك أزبليكويتا وجيمس في الناحية اليمنى وهي خطوة ربما تساعده في التعامل مع خطورة سيتي في الناحية اليسرى.

* هل يستطيع تشيلسي إيقاف دي بروين؟

في آخر فوزين لتشيلسي على سيتي أظهر توخيل قدرته على تهيئة فريقه للتأقلم مع أسلوب اللعب لكن هناك العديد من الأمور الفنية لإيقاف لاعب وسط بارع مثل كيفن دي بروين.

ولو حصل اللاعب البلجيكي على المساحة فقدرته على مباغتة دفاع المنافسين والتسديد واضحة وخطيرة، وحتى عندما تتم محاصرته فتمريراته المقتنة تجعله مصدر خطورة دائمة.

ويملك نجولو كانتي وجورجينيو القدرة على التعامل مع دي بروين ولو فشلا في ذلك سيكون تشيلسي في أزمة كبيرة.

* مهاجم غير صريح في مواجهة ثلاثة مدافعين؟

رغم أن غوارديولا يملك مهاجمين رائعين هما سيرجيو أجويرو هداف سيتي عبر العصور وجابرييل جيسوس، فهو يفضل الاعتماد على لاعب وسط كمهاجم غير صريح.

وربما يكون برناردو سيلفا هو الأقرب للعب هذا الدور ولو سار سيتي على هذا النهج سيكون تشيلسي في معضلة معتادة للفرق التي تلعب ضد هذا الأسلوب، فهل يطلب توخيل من المدافعين مراقبة سيلفا أو أن يتولى أحد لاعبي الوسط هذا الدور ويترك لخط الدفاع مهمة متابعة الموقف؟

* هل يتقدم ووكر أم يلتزم في الخلف؟

في الشوط الأول في ذهاب الدور قبل النهائي أمام باريس سان جيرمان كان من الواضح أن غوارديولا طلب من كايل ووكر الظهير الأيمن لسيتي عدم التقدم للأمام وترك مساحة خلفه.

وفشل سيتي في التحكم في مجريات اللعب في ظل عدم تقدم الظهير الأيمن لمنتخب إنجلترا لمساندة محرز وانقلبت المباراة رأسا على عقب عندما حصل ووكر على الحرية المعتادة للتقدم للأمام.

ومع احتمال اعتماد توخيل على تشيلويل وماونت في الناحية اليسرى لتشيلسي فربما يلتزم ووكر بمهامه الدفاعية، وقد يكون قرارا حكيما لكنه سيكون على حساب خيارات سيتي الهجومية.

* هل يشكل تشيلسي خطورة على ثنائي دفاع سيتي؟

اكتفى تيمو فيرنر بتسجيل 12 هدفا في 51 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم وهو ما لم يكن تشيلسي يتمناه من اللاعب الذي جلبه في صفقة بلغت 50 مليون جنيه إسترليني.

وهز المهاجم الألماني شباك ريال مدريد في إياب الدور قبل النهائي لكنه جاء بعد صيامه عن التهديف في سبع مباريات متتالية في البطولة.

اهتزت شباك سيتي بأربعة أهداف فقط في مسيرته إلى النهائي بعدما أتت شراكة روبن دياز وجون ستونز ثمارها، لذا فالفرص لن تكون كثيرة ويجب على فيرنر استغلالها بقدر الإمكان للتسجيل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز