بطولة دوري الأبطال تترقب سابع نهائي أحادي الجنسية

المصدر: د ب أ

عندما يلتقي مانشستر سيتي فريق تشيلسي غدا السبت في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، ستكون هذه هي المرة السابعة في تاريخ البطولة التي يلتقي فيها فريقان من بلد واحد في النهائي.

وكانت المرات الستة الماضية هي :

2000 : ريال مدريد × بلنسية 3 / صفر

شهد نهائي البطولة في موسم 1999 / 2000 مواجهة إسبانية خالصة على لقب البطولة لتكون المرة الأولى التي يشهد فيها نهائي دوري الأبطال مواجهة بين فريقين من بلد واحد.

وفاز الريال على بلنسية بثلاثية نظيفة سجلها فيرناندو موريانتيس وستيف ماكمانمان وراؤول جونزاليس.

2003 : ميلان × يوفنتوس صفر / صفر بعد وقت إضافي و(فاز ميلان 3 / 2 بركلات الترجيح)

وشهد هذا النهائي الإيطالي في مانشستر مباراة خططية ندرت فيها الفرص وحسمت من خلال ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وسجل النجم الأوكراني السابق أندري شيفتشنكو ركلة الترجيح الحاسمة ليمنح فريقه ميلان اللقب السادس له في تاريخ دوري الأبطال.

2008 : مانشستر يونايتد × تشيلسي 1 / 1 بعد وقت إضافي و(فاز مانشستر يونايتد 6 / 5 بركلات الترجيح)

اضطر فريق مانشستر يونايتد وتشيلسي إلى الاحتكام لركلات الترجيح في هذا النهائي الإنجليزي الخاص بعدما تعادلا 1 / 1 حيث تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمانشستر وتعادل فرانك لامبارد لتشيلسي.

وكان من الممكن أن يحسم جون تيري قائد فريق تشيلسي المباراة لصالح فريقه ولكنه أهدر ركلة الترجيح الخامسة ليفوز مانشستر يونايتد باللقب بعدما تصدى حارس مرماه الهولندي إيدوين فان دير سار لركلة الترجيح التي سددها نيكولا أنيلكا

2013 : بايرن ميونخ × بوروسيا دورتموند 2 / 1

وكان هذا هو أول نهائي ألماني خالص لدوري الأبطال ، والتقى الفريقان على استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

وتقدم ماريو ماندزوكيتش لبايرن ثم تعادل إلكاي جيوندوجان لفريق دورتموند قبل أن يسجل آريين روبن هدف الفوز لبايرن في الدقيقة الأخيرة ليكمل الفريق الثلاثية التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) في ذلك الموسم.

2014 : ريال مدريد × أتلتيكو مدريد 4 / 1 بعد وقت إضافي

كان أتلتيكو على وشك الفوز بأول لقب له في تاريخ دوري أبطال أوروبا ، ولكن سيرخيو راموس مدافع الريال سجل هدف التعادل 1 / 1 للفريق في الوقت بدل الضائع للمباراة ليدفع باللقاء إلى الوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي بهذه المباراة التي أقيمت بالعاصمة البرتغالية لشبونة ، سجل جاريث بيل ومارسيلو ورونالدو ثلاثة أهداف للريال الذي حسم اللقب لصالحه.

2016 : ريال مدريد × أتلتيكو مدريد 1 / 1 بعد وقت إضافي و(فاز الريال 5 / 3 بركلات الترجيح)

وهز سيرخيو راموس الشباك مجددا في النهائي الأوروبي الذي كان بمثابة مواجهة مكررة لنهائي 2014 حيث التقى نفس الفريقان وسجل يانيك كاراسكو هدف التعادل لأتلتيكو في وقت متأخر من المباراة.

وفي ركلات الترجيح ، أهدر خوانفران ركلة الترجيح الوحيدة الضائعة لأتلتيكو فيما أحرز رونالدو الركلة الحاسمة ليفوز الريال باللقب.

2019 : توتنهام × ليفربول صفر / 2

تبددت آمال توتنهام في الفوز بأول ألقابه في تاريخ دوري الأبطال بعد دقيقتين فقط من بداية نهائي البطولة عام 2019 حيث تقدم المصري محمد صلاح لليفربول بركلة جزاء.

وأضاف البديل البلجيكي ديفوك أوريجي الهدف الثاني لليفربول ليحسم هذا النهائي الذي بدا متوسطا على المستوى الفني ، وتوج ليفربول بلقبه السادس في البطولة.



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