11 انتصارا و25 هدفا تقود مانشستر سيتي إلى نهائي دوري الأبطال

المصدر: د ب أ

يلتقي مانشستر سيتي فريق تشيلسي غدا السبت في نهائي إنجليزي خالص لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وذلك على استاد "إل دراجاو" بمدينة بورتو البرتغالية.

وخلال مسيرته بالبطولة ، حقق مانشستر سيتي 11 انتصارا مقابل تعادل واحد فقط في المباريات الـ12 التي خاضها بطريقه إلى المباراة النهائية ، وسجل لاعبوه 25 هدفا فيما اهتزت شباك الفريق أربع مرات ، وكانت نتائج الفريق كالآتي :

دور المجموعات (المجموعة الثالثة) :

مانشستر سيتي × بورتو البرتغالي 3 / 1

مارسيليا الفرنسي × مانشستر سيتي صفر / 3

مانشستر سيتي × أولمبياكوس اليوناني 3 / صفر

أولمبياكوس × مانشستر سيتي صفر / 1

بورتو × مانشستر سيتي صفر / صفر

مانشستر سيتي × مارسيليا 3 / صفر

دور الستة عشر :

بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني × مانشستر سيتي صفر / 2

مانشستر سيتي × بوروسيا مونشنجلادجباخ 2 / صفر

دور الثمانية :

مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند الألماني 2 / 1

بوروسيا دورتموند × مانشستر سيتي 1 / 2

المربع الذهبي :

باريس سان جيرمان الفرنسي × مانشستر سيتي 1 / 2

مانشستر سيتي × باريس سان جيرمان 2 / صفر

النهائي :

مانشستر سيتي × تشيلسي الإنجليزي



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