11 انتصارا و25 هدفا تقود مانشستر سيتي إلى نهائي دوري الأبطال

المصدر:
  • د ب أ
التاريخ:

يلتقي مانشستر سيتي فريق تشيلسي غدا السبت في نهائي إنجليزي خالص لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وذلك على استاد "إل دراجاو" بمدينة بورتو البرتغالية.

وخلال مسيرته بالبطولة ، حقق مانشستر سيتي 11 انتصارا مقابل تعادل واحد فقط في المباريات الـ12 التي خاضها بطريقه إلى المباراة النهائية ، وسجل لاعبوه 25 هدفا فيما اهتزت شباك الفريق أربع مرات ، وكانت نتائج الفريق كالآتي :

دور المجموعات (المجموعة الثالثة) :
مانشستر سيتي × بورتو البرتغالي 3 / 1
مارسيليا الفرنسي × مانشستر سيتي صفر / 3
مانشستر سيتي × أولمبياكوس اليوناني 3 / صفر
أولمبياكوس × مانشستر سيتي صفر / 1
بورتو × مانشستر سيتي صفر / صفر
مانشستر سيتي × مارسيليا 3 / صفر

دور الستة عشر :
بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني × مانشستر سيتي صفر / 2
مانشستر سيتي × بوروسيا مونشنجلادجباخ 2 / صفر
دور الثمانية :
مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند الألماني 2 / 1
بوروسيا دورتموند × مانشستر سيتي 1 / 2

المربع الذهبي :
باريس سان جيرمان الفرنسي × مانشستر سيتي 1 / 2
مانشستر سيتي × باريس سان جيرمان 2 / صفر

النهائي :
مانشستر سيتي × تشيلسي الإنجليزي
 

 

كلمات دالة:
  • مانشستر سيتي،
  • دوري ابطال اوروبا،
  • نهائي دوري أبطال أوروبا
طباعة Email
↑ أعلى
#