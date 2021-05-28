فينتسيا يعود للدوري الإيطالي بعد غياب 20 عاماً

المصدر: رويترز

سيشارك فينتسيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم العام المقبل لأول مرة منذ 20 عاما بعدما سجل هدف التعادل 1-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع في مرمى تشيتاديلا في ملحق الترقي أمس الخميس ليضمن الفوز 2-1 في إجمالي مباراتي الذهاب والعودة.

ودخل فينتسيا مباراة أمس بعد فوزه 1-صفر في الذهاب، لكنه تأخر بهدف فيدريكو برويا بعد 26 دقيقة من البداية، قبل أن يلعب بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه باسكوالي ماتسوكي بعدها بعشر دقائق.

لكن هدف التعادل الذي أحرزه ريكاردو بوكالون في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع جعل النتيجة الإجمالية 2-1 لفينتسيا الذي ضمن عودته للدرجة الأولى.

وعاد فينتسيا إلى دوري الأضواء لأول مرة منذ موسم 2001-2002.

وأنهى فينتسيا دوري الدرجة الثانية في المركز الخامس لكنه أقصى كييفو فيرونا وليتشي وتشيتاديلا ليتصدر ملحق الترقي الذي ضم ستة أندية.

وتوج إمبولي بدوري الدرجة الثانية ليعود إلى دوري الأضواء، بينما حل سالرنيتانا في المركز الثاني، ليضمن الفريقان التأهل مباشرة للدرجة الأولى.

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