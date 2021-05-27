سيموني إنزاغي يقترب من تدريب إنتر ميلان

المصدر: رويترز

ذكر موقع فوتبول إيطاليا على الانترنت اليوم الخميس أن إنتر ميلان بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يقترب من التعاقد مع المدرب سيموني إنزاغي بعد رحيل أنطونيو كونتي.

ونقل الموقع عن جوسيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان قوله إن النادي سيكشف عن مدربه الجديد بحلول مساء الخميس.

وفاز إنزاغي مدرب لاتسيو بكأس إيطاليا 2019 خلال خمس سنوات مع النادي بعد أن فاز بلقب الدوري الإيطالي 1999 وثلاثة ألقاب لكأس إيطاليا كلاعب مع النادي.

وفسخ كونتي عقده مع إنتر بالتراضي يوم الأربعاء بعد أن قاد الفريق لأول ألقابه في الدوري منذ 2010.

ونقل الموقع عن ماروتا قوله "لا نعرف مدربنا حتى الآن لكننا سنتوصل إلى اتفاق غير رسمي بحلول مساء اليوم".

وأشاد بمدرب إنتر السابق.

وقال "كونتي شخصية تملك عقلية انتصارية. حقق النجاح مع النادي بعد أن نقل حماسه الكبير للاعبين. درب الفريق بقلبه وروحه. لكنه قرر في النهاية الحصول على قسط من الراحة".

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