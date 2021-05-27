زيدان يرحل رسميا عن تدريب ريال مدريد

المصدر: د ب أ

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس أن مدربه الفرنسي زين الدين زيدان قرر ترك منصبه.

وذكر بيان ريال مدريد "حان الوقت لاحترام قراره وإظهار تقديرنا لاحترافيته ، تصميمه وولعه طوال هذه السنوات وبما مثله لريال مدريد".

وكان العقد الأصلي لزيدان يمتد حتى 2022 لكن تردد أنه بالفعل أخبر لاعبي الريال في وقت سابق من الشهر الجاري أنه سيرحل بنهاية موسم 2020 /2021.

وخلال ولايتين تدريبيتين في ريال مدريد فاز زيدان بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات ولقبين في الدوري الإسباني لكنه أنهى الموسم المنقضي دون أي ألقاب في ظاهرة تحدث للمرة الأولى بالنادي الملكي منذ 11 عاما.

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