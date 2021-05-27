"الكونميبول" يطلب من الأرجنتين تنظيم "كوبا أمريكا" بمفردها

المصدر: رويترز

قال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) إنه طلب رسميا من الأرجنتين تنظيم كأس كوبا أمريكا بمفردها بعد استبعاد كولومبيا بسبب اضطرابات محلية.

وكانت البطولة ستقام في الفترة بين 13 يونيو والعاشر من يوليو بتنظيم مشترك بين كولومبيا والأرجنتين لأول مرة في تاريخها منذ انطلاقها قبل 105 أعوام.

ونقل الكونميبول عدة مباريات في كأس كوبا ليبرتادوريس وكوبا سودامريكانا من كولومبيا إلى باراغوي والإكوادور.

وأكد الكونميبول الليلة الماضية أنه طلب من الأرجنتين تنظيم جميع مباريات البطولة بمفردها وأنه بانتظار موافقة السلطات الصحية في البلاد.

وقال الكونميبول في بيان بعد اجتماع بين أليخاندرو دومينيجز، رئيس الاتحاد وألبرتو فرنانديز رئيس الأرجنتين "الحكومة الأرجنتينية قدمت خطة صحية صارمة إلى الكونميبول لاستضافة كوبا أمريكا في البلاد".

وأشار الكونميبول إلى أن العرض "ما زال تحت دراسة صارمة" من مسؤولي وزارة الصحة الأرجنتينية.

وفي وقت سابق قال سانتياجو كافيرو المسؤول في الحكومة الأرجنتينية في تصريحات إذاعية "هناك عرض لاستضافة الأرجنتين البطولة بأكملها لكن يتعين أولا حل الجزء الذي التزمنا به بالفعل.

"النقاش يدور الآن حول الملاعب. ليس لدينا أي شيء ضد هذا المقترح من الناحية الصحية لكن علينا اتخاذ جميع الاحتياطات وهذا ما نعمل عليه".

وأبلغ مصدر رويترز أن مسؤولي الكونميبول زاروا ملعبي إستوديانتس وفيليز سارسفيلد للوقوف على مدى استعدادهما لاستضافة المباريات.

ويأتي ذلك في ظل معاناة الأرجنتين من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ووصلت حالات الوفاة جراء الجائحة في الأرجنتين إلى 75588 وفقا لإحصاءات رسمية وفرضت الحكومة عزلا صارما منذ السبت الماضي مع توقف جميع الأحداث الرياضية والدينية والاجتماعية والأعمال غير الضرورية.

وتم اعتماد نظام استضافة البطولة المشترك على مجموعة الشمال في كولومبيا والتي تضم البلد المنظم والإكوادور والبرازيل وبيرو وفنزويلا ومجموعة الجنوب والتي تضم الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي وباراغواي وأوروغواي.

وتنتظر مجموعة الشمال معرفة الدولة المنظمة لمبارياتها.

وشدد الكونميبول على أهمية إقامة كوبا أمريكا في موعدها.

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