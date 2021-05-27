زيدان يبلغ الريال برحيله

المصدر: رويترز

قالت تقارير إعلامية إسبانية أمس الأربعاء إن زين الدين زيدان قرر الرحيل عن ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وذكرت صحيفة (آس) أن المدرب الفرنسي أنهى فترته الثانية مع ريال مدريد، الذي سبق أن قاده إلى لقب الدوري في مناسبتين بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا منذ 2015.

وأشارت التقارير إلى أن زيدان أبلغ إدارة النادي والفريق الأول بقراره بعد خسارة لقب الدوري لصالح أتليتيكو مدريد السبت الماضي.

وأنهى ريال مدريد الموسم في المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن أتليتيكو، كما خرج من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال ودور 32 في كأس ملك إسبانيا، لينهي الموسم خالي الوفاض لأول مرة في 11 عاما.

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