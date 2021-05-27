فياريال الإسباني بطلاً لـ "يوروباليغ" لأول مرة في تاريخه

المصدر: د ب أ

توج فريق فياريال الإسباني ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 11 / 10 بركلات الترجيح على مانشستر يونايتد الإنجليزي أمس الأربعاء في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي أقيمت بمدينة جدانسك البولندية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1، حيث بادر جيرارد مورينو بالتسجيل لمصلحة فياريال في الدقيقة 29، غير إن المهاجم الأوروغواياني المخضرم إدينسون كافاني أدرك التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 55، ليلجأ الفريقان لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

لم يفلح كلا الفريقين في حسم الأمور خلال الوقت الإضافي ليضطرا للعب ركلات الترجيح للمرة السابعة في المباريات النهائية للبطولة، التي ابتسمت في النهاية للفريق الإسباني.

وعززت إسبانيا رقمها القياسي كأكثر الدول تتويجا بالدوري الأوروبي، بعدما حصلت أنديتها على لقبها الثالث عشر في البطولة، بينما بقي رصيد إنجلترا متوقفا عند 9 ألقاب، كثاني أكثر الدول حصدا للقب.

وأصبح فياريال، الذي توج بأول لقب كبير في تاريخه الذي يمتد إلى 98 عاما، سابع فريق يتوج بالبطولة دون أن يخسر أية مباراة خلال مشواره بالبطولة.

وبات أوناي إيمري مدرب فياريال، صاحب الرقم القياسي كأكثر المدربين فوزا باللقب، بعدما حصل عليه للمرة الرابعة، ليفض شراكته مع المدرب الإيطالي جيوفاني تراباتوني، حيث سبق لإيمري أن فاز بالبطولة ثلاث مرات مع فريقه السابق أشبيلية الإسباني.

وضرب فياريال موعدا في بطولة كأس السوبر الأوروبي مع الفائز من نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، اللذين يلتقيان بمدينة بورتو البرتغالية يوم السبت المقبل.

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