اليابان تقلص عدد الإداريين في أولمبياد طوكيو

المصدر: د ب أ

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأربعاء أنها قررت تقليص عدد الإداريين المنتظر توافدهم خلال الدورة بنسبة تزيد على 50 %، وذلك في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت اللجنة أن العدد سيجرى تقليصه بذلك إلى نحو 78 ألف شخص خلال منافسات الدورة الأولمبية والدورة البارالمبية، والتي تقام خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.

وذكرت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو أن تقديراتها تشير إلى أنه كان من المتوقع توافد نحو 177 ألفا من المسؤولين والإداريين إلى طوكيو خلال الأولمبياد والبارالمبياد، وذلك قبل تفشي جائحة كورونا في العام الماضي، واتخاذ قرار تأجيل الأولمبياد حتى العام الجاري.

والآن تتوقع اللجنة توافد إجمالي 59 ألف مسؤول وإداري من الخارج خلال الأولمبياد، وهو ما يشكل تراجعا كبيرا عن العدد الذي كان مخططا له وهو 141 ألفا.

كذلك خفضت اللجنة المنظمة عدد المسؤولين والإداريين المتوقع توافدهم خلال الدورة البارالمبية من 36 ألفا إلى نحو 19 ألفا.

وقال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة إن اللجنة ستتخذ قرارا نهائيا في يونيو بشأن عدد المشجعين الذي سيسمح بحضوره في المواقع التي تحتضن المنافسات.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة للأولمبياد قد اتفقتا في مارس الماضي على حظر توافد المشجعين من خارج اليابان، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

كذلك يعتزم المنظمون لتقليص عدد أفراد الطواقم الطبية، بنسبة 30 % من إجمالي عشرة ألاف فرد، الذي كان متوقعا خلال الدورة الأولمبية، وذلك ضمن جهود تبسيط الأولمبياد.

وكان أطباء وممرضات في اليابان قد أبدوا اعتراضا قويا على إقامة الدورة الأولمبية في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد المصابين بعدوى كورونا في المستشفيات باليابان، لكن اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة كررتا إبداء التمسك بإقامة الأولمبياد.

وأعلنت اللجنة الأولمبية اليابانية في وقت سابق اليوم الأربعاء أن رياضيي اليابان سيبدأون قريبا في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك رغم البطء الشديد لوتيرة التطعيم باللقاح في اليابان.

وأوضحت اللجنة أن عملية تطعيم نحو 1600 شخص، من بينهم المدربين ونحو 600 رياضي، ستبدأ في أول يونيو استعدادا للدورة الأولمبية التي تنطلق منافساتها في 23 يوليو .

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية قبل أيام إن أكثر من 80 % ممن سيقيمون في القرية الأولمبية سيكونوا قد تلقوا التطعيم بحلول موعد انطلاق الأولمبياد.

وكررت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة للأولمبياد، التعهد بإقامة دورة "آمنة" مع تدابير صارمة للوقاية من انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وفي حديثه خلال الاجتماع الأخيرة للجنة التنسيق قبل الأولمبياد، قال باخ إن اللجنة الأولمبية الدولية تعتزم إرسال طواقم طبية إضافية لدعم تدابير الوقاية من انتقال العدوى بفيروس كورونا في القرية الأولمبية والمواقع التي تستضيف المنافسات.

وخضعت عشر محافظات، من بينها طوكيو، لحالة الطوارئ مجددا بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بالعدوى.

وأعلنت طوكيو، التي تخضع لحالة الطوارئ منذ أواخر أبريل الماضي، عن 743 حالة إصابة جديدة اليوم الأربعاء، وقد تجاوزت بذلك الـ700 حالة في اليوم للمرة الأولى خلال ستة أيام.

وقال جون كوتس رئيس لجنة التنسيق لأولمبياد طوكيو في اللجنة الأولمبية الدولية، خلال الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة الماضي، إن الدورة الأولمبية ستقام حتى في حالة استمرار حالة الطوارئ.

وأثارت تلك التصريحات حالة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يعترض ما بين 60 و80 % من اليابانيين على إقامة الأولمبياد في ظل الجائحة.

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