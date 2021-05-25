غوارديولا يحرز جائزة مدرب العام في البريميرليغ

المصدر: د ب أ

فاز الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بجائزة مدرب العام للمرة الثانية من قبل رابطة مدربي الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتوج غوارديولا مع سيتي باللقب الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز في غضون أربعة مواسم بعدما تفوق سيتي على أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد بفارق 12 نقطة.

كما أحرز سيتي تحت قيادة غوارديولا، لقب كأس رابطة المحترفين للمرة الرابعة على التوالي.

ويلتقي السيتي مع تشلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل في بورتو، في ظل مساعي الفريق للتتويج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

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