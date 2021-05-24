ديفيد الابا و20 لاعبا بالبوندسليغا ضمن قائمة المنتخب النمساوي في يورو 2020

المصدر: د ب أ

انضم ديفيد الابا مدافع بايرن ميونخ رفقة 20 لاعبا محترفا بالبوندسليجا إلى قائمة المنتخب النمساوي الذي يستعد للمشاركة في يورو 2020.

ويعتبر الابا الذي يستعد للرحيل عن بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني هذا الصيف، أبرز نجوم المنتخب النمساوي الذي يواجه هولندا وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية في دور المجموعات من البطولة القارية.

وضمت القائمة أيضا مارسيل سابيتزر وكونراد لايمر ثنائي لايبزج وصيف البوندسليغا وبافاو بيرفان وكزافير شلاجر ثنائي فولفسبورج رابع البوندسليغا.

ولم ينضم فيليب موين لاعب ماينز للقائمة النهائية للمنتخب النمساوي بعد أن شملته القائمة الأولية، بينما لحق زميله كريم اونيسيو بالقائمة.



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