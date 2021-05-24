بالفيديو.. غوارديولا يكشف سرّاً

المصدر: رويترز

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن المهاجم سيرجيو أغويرو أصبح قريبا من الانتقال إلى برشلونة بعد انتهاء عقده مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم الأرجنتيني البالغ عمره 32 عاما هدفين في مباراته الأخيرة بالدوري مع سيتي أمس الأحد، ليساعد ناديه على إنهاء الموسم بقوة بالفوز 5-صفر على إيفرتون قبل الاحتفال باللقب.

وسيرحل هداف سيتي التاريخي في صفقة مجانية بعد خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي في 29 مايو في بورتو.

ويثق غوارديولا أن أغويرو سيستمتع باللعب في برشلونة، وهو النادي الذي أحرز لقب الدوري الإسباني ثلاث مرات ولقب دوري الأبطال مرتين تحت قيادة هذا المدرب الإسباني.

وقال غوارديولا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "ربما أكشف عن سر. ربما هو قريب من التوصل لاتفاق بالانتقال إلى النادي المفضل لقلبي وهو برشلونة. سيلعب بجوار أفضل لاعب في التاريخ (ليونيل) ميسي".

واحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني بفارق سبع نقاط عن أتليتيكو مدريد البطل وخمس نقاط عن ريال مدريد. وخرج برشلونة من دور الستة عشر لدوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان.

وأضاف غوارديولا "أنا متأكد أنه سيستمتع بالأمر. وربما يصبح برشلونة أقوى وأقوى بوجوده في الملعب".

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