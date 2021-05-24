مالك نابولي يؤكد رحيل مدرب فريقه

المصدر: رويترز

أعلن أوريليو دي لورينتيس، مالك نابولي، رحيل المدرب جينارو جاتوسو بعد احتلال المركز الخامس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمس الأحد.

وخرج فريق المدرب نابولي من مقاعد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الجولة الأخيرة، حيث اكتفى بالتعادل 1-1 على أرضه مع فيرونا القابع في منتصف الجدول.

وكتب دي لورينتيس على تويتر عقب المباراة "حبيبي رينو، أنا سعيد أنك قضيت حوالي موسمين معنا. شكرا على عملك وأتمنى لك النجاح في أي مكان. تحية إلى زوجتك وأبنائك".

وأكد هذا الإعلان التكهنات الموجودة منذ فترة أن مدرب ميلان السابق سيرحل عن نابولي مع نهاية عقده في يونيو.

وكتب نابولي في حسابه على تويتر بجوار صورة لجاتوسو "شكرا لك يا مدربنا".

وتولى جاتوسو تدريب نابولي خلفا لكارلو أنشيلوتي في ديسمبر 2019 وقاده لحصد لقب كأس إيطاليا في يونيو 2020.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز