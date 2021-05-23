كومان يدافع عما قدمه في موسمه الأول مع برشلونة

المصدر: د ب أ

دافع الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم عما قدمه في الموسم الحالي مع الفريق مشيرا إلى أنه يعتبر ما قدمه في الموسم الأول له مع الفريق أمرا إيجابيا وأنه يثق بأنه سيظل مع الفريق في الموسم المقبل.

وأسدل برشلونة الستار على مسيرته في هذا الموسم بالفوز 1 / صفر على مضيفه إيبار أمس السبت في المرحلة الأخيرة من الدوري لينهي الموسم في المركز الثالث بالمسابقة بفارق خمس نقاط خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني وسبع نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتوج بلقب البطولة.

كما فشل الفريق في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث ودع البطولة من دور الستة عشر على يد باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخسر برشلونة أيضا أمام أتلتيك بلباو في مباراة كأس السوبر الإسباني خلال يناير الماضي.

ولكن برشلونة ثأر من بلباو وتغلب عليه في نهائي كأس ملك إسبانيا خلال أبريل الماضي.

ويرى كومان أن لقب الكأس أنقذ موسمه من الفشل. وقال كومان بعد الفوز في مباراة الأمس : "فزنا بالعديد من النقاط في الدوري منذ بداية 2021 ، وأحرزنا لقب الكأس بشكل رائع".

وأوضح : "لو كنتم أبلغتموني في أغسطس الماضي أننا سنفوز بلقب ونقاتل على لقب الدوري الإسباني حتى قبل نهاية الموسم بمباراتين أو ثلاث مباريات ، كنت سأوقع على هذا".

وأضاف : "إنه ليس أفضل موسم ممكن ، ولكن لا يمكن المطالبة بثنائية في كل موسم أو المطالبة بهذا لفريق ما زال في مرحلة التكوين".

وأنهى برشلونة الموسم برصيد 79 نقطة في الدوري الإسباني ليكون أقل رصيد لمدرب في أول 38 مباراة له مع برشلونة في الدوري منذ أن حصد الهولندي فرانك ريكارد 72 نقطة مع الفريق في موسم 2003 / 2004 .

كما أن هذا الموسم هو أول موسم ينهيه برشلونة خارج المركزين الأول والثاني في الدوري منذ موسم 2007 / 2008 ، كما أنها المرة الأولى التي ينهي فيها برشلونة موسمين متتاليين بعيدا عن الصدارة منذ أن تعرض لهذا بين عامي 2006 و2008 .

وكان كومان ألمح في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة إيبار إلى أنه لم يحظ بدعم مسؤولي النادي.

وأكد كومان أنه لا يزال في بداية عملية طويلة مع الفريق رغم ما ذكرته التقارير عن رحيله من قيادة الفريق بنهاية هذا الموسم.

وقال كومان : "لا أعتقد أن هذه هي آخر مباراة لي... لدي عقد ، ولا أعلم ... تتحدثون كثيرا عن ذلك ، لكنني هادئ. إذا أراد النادي تغيير شيء ما ، فيجب عليهم التحدث معي... يتفق الكثير في النادي مع هذا. نحاول تحسين الفريق. هناك لاعبون أكبر سنا ، مع كل الاحترام الواجب ، والذين لا يزالون قادرين على العطاء".



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