رومينيجه: ليفاندوفسكي ليس للبيع

المصدر: د ب أ

أعلن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، كارل هاينز رومينيجه، أن نجم هجوم الفريق اللاعب البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي ليس للبيع.

وذكرت بوابة "شبورت بوتسر" أن رومينيجه صرح للقسم الرياضي في بوابة "فيرتوالنا بولاسكا" البولندية مساء أمس الجمعة بأن" ليفاندوفسكي لن يتم بيعه، ووكيله بياني تساهافي يعرف ذلك، لكن قل لي أنت: من يمكنه بيع لاعب قادر على إحراز 60 هدفا في العام وحصل على لقب أفضل لاعب في العالم وعمره 32 عاما؟".

وأوضح رومينيجه أنه يرحب بتمديد عقد ليفاندوفسكي بشكل مبكر ،وقال إن " ليفاندوفسكي الذي يتمتع بحالة بدنية مدهشة يمكنه أن يلعب لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات على أعلى مستوى، فلماذا لا تكون هذه المدة في بايرن ميونخ؟ إن روبرت يشبه الماسة".

وفي ختام المقابلة، قال رومينيجه:" عندي رجاء إليكم، من فضلكم قولوا لرئيس الوزراء البولندي إن روبرت ليفاندوفسكي هو حاليا أفضل سفير لبولندا".

كان ليفاندوفسكي سجل هدفا لبايرن ميونخ أمام فرايبورج قبل أسبوع ليرفع رصيد أهدافه إلى 40 هدفا في موسم واحد بالدوري الألماني (بوندسليجا) ليعادل رقم جيرد مولر الذي حققه في موسم 1971 / 1972، وهناك فرصة أمام ليفاندوفسكي لكسر هذا الرقم في مباراة بايرن أمام اوجسبورج بعد ظهر اليوم، وقال رومينيجه: " أنا على قناعة بأن روبرت سيسجل اليوم هدفه الحادي والأربعين وزملاؤه سيساعدوه بالتأكيد، ونحن سنكون شهودا على حدث تاريخي".



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