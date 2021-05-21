كأس العالم للسيدات 2023 تنطلق في 20 يوليو

المصدر: رويترز

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن كأس العالم للسيدات 2023 التي تقام في أستراليا ونيوزيلندا ستنطلق في 20 يوليو تموز وتستمر إلى 20 أغسطس آب.

كما قال الفيفا يوم الخميس إن ملحق التصفيات الذي يحدد آخر ثلاث بطاقات مؤهلة لكأس العالم سيقام في الفترة من 17-23 فبراير شباط في العام نفسه.

ويستضيف استاد إيدن بارك في أوكلاند المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2023، بينما يقام النهائي باستاد أستراليا في سيدني.

كما تستضيف مدن ملبورن وبرزبين وأديليد وبيرث مباريات في كأس العالم التي يشارك فيها 32 فريقا لأول مرة، بالإضافة إلى دونيدن وهاميلتون وولنجتون في نيوزيلندا.

وتستضيف كل من أستراليا ونيوزيلندا مباراة واحدة في الدور قبل النهائي وسيعلن عن الجدول الكامل للمباريات في وقت لاحق من العام الحالي.

والولايات المتحدة بطلة العالم أربع مرات هي حاملة اللقب.

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