كولومبيا مع تأجيل "كوبا أمريكا" والأرجنتين تريد تنظيمها بمفردها

المصدر: رويترز

قال إرنستو لوسينا، وزير الرياضة الكولومبي، أمس الخميس، إن بلاده ستطلب من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونيمبول) تأجيل بطولة كأس كوبا أمريكا إلى أن تتمكن الجماهير من العودة إلى المدرجات.

وتقام البطولة، التي تنطلق في 13 يونيو، في دولتين لأول مرة منذ انطلاقها قبل 105 أعوام.

وتستضيف كولومبيا 15 مباراة منها النهائي في بارانكيا في العاشر من يوليو، بينما تقام 13 مباراة في الأرجنتين.

وهذا الأسبوع عرضت الأرجنتين تنظيم البطولة بمفردها بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كولومبيا، والتي أدت إلى مقتل 15 شخصا على الأقل.

ونقل الكونيمبول عدة مباريات في كأس كوبا ليبرتادوريس وكوبا سودامريكانا من كولومبيا إلى باراغوي والإكوادور.

وقال لوسينا في بيان "الحكومة الكولومبية ستتقدم بطلب رسمي إلى اتحاد أمريكا الجنوبية عبر الاتحاد الكولومبي لتأجيل كوبا أمريكا. نعتقد أن أهم شيء لبطولة بهذه المكانة هو حضور الجماهير.

"في الوقت الحالي من المستحيل حضور الجماهير وهو ما يعني أنها لن تكون البطولة التي نحلم بها".

وأشار لوسينا إلى أنه يجب تأجيل البطولة حتى يتم السماح بحضور 50 في المئة على الأقل من سعة الملاعب لكن القرار الأخير سيكون بيد الكونيمبول.

ومن المتوقع أن يتخذ الكونيمبول قراره النهائي اليوم الجمعة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز