كلوب بروج يتوّج بلقب الدوري البلجيكي

المصدر: رويترز

توج كلوب بروج بلقب دوري الدرجة الأولى البلجيكي لكرة القدم للمرة الثالثة في آخر أربعة أعوام بعد تعادله خارج أرضه 3-3 مع أندرلخت أمس الخميس.

وكانت هذه النقطة كافية ليبتعد بروج بفارق لا يمكن تعويضه عن ريسنغ جنك صاحب المركز الثاني الذي فاز 4-صفر على أنتويرب في أمس.

وكان بروج متقدما 3-1 قبل 25 دقيقة من النهاية بعدما أحرز هانس فاناكن ثنائية، لكنه استقبل هدفين قرب النهاية، حيث كان أندرلخت قريبا من الفوز الذي كان سيؤجل حسم اللقب للجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل.

ورفع التعادل رصيد بروج إلى 44 نقطة في نهاية موسم هيمن عليه تماما ليتوج باللقب للمرة 17 في تاريخه، لكنه لا يزال بعيدا عن الرقم القياسي الذي يحمله أندرلخت الفائز باللقب 34 مرة.

وقال رود فورمر قائد بروج "شعرنا بالتوتر عقب فوز جنك، لكن قدما عاما رائعا، ونستحق هذا اللقب. كنا ببساطة الأفضل".

وتأهل بروج مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما سيخوض جنك المسابقة من الدور الثالث للتصفيات.

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