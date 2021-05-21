رونالدو يقود ترسانة هجوم البرتغال في بطولة أوروبا

المصدر: رويترز

سيقود كريستيانو رونالدو خطا هجوما شرسا للبرتغال حاملة اللقب بعد أن كشف المدرب فرناندو سانتوس عن تشكيلته المشاركة في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 أمس الخميس.

وسينضم رونالدو، الذي أضاف كأس إيطاليا هذا الأسبوع إلى سجل ألقابه وسجل أكثر من 100 هدف مع يوفنتوس، إلى برناردو سيلفا وبرونو فرنانديز لاعبي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

كما يضم الهجوم جواو فيلكس لاعب أتليتيكو مدريد، الذي قد يتوج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الأسبوع، وديوجو جوتا لاعب ليفربول في بطولة أوروبا التي تنطلق يوم 11 يونيو.

ويرافقهم أندريه سيلفا، الذي سجل أهدافا في دوري الدرجة الأولى الألماني هذا الموسم أكثر من أي لاعب آخر بفريقه أينتراخت فرانكفورت.

كما تشمل قائمة سانتوس خيارات مبهرة في الدفاع تدعم فرص البرتغال في الدفاع عن اللقب.

وكان روبن دياز على الأرجح اللاعب الأكثر إلهاما في رحلة تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الانجليزي الممتاز، كما قدم زميله الظهير جواو كانسيلو أفضل مواسمه وينسجم بشكل مثالي مع رفائيل جيريرو.

وتنافس البرتغال في المجموعة السادسة مع فرنسا بطلة العالم وألمانيا والمجر وتخوض آخر مبارياتها الودية ضد إسبانيا وإسرائيل في الرابع والتاسع من يونيو.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى: أنطوني لوبيز (أولمبيك ليون) روي باتريسيو (ولفرهامبتون) روي سيلفا (غرناطة).

مدافعون: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي) نيلسون سيميدو (ولفرهامبتون) جوزيه فونتي (ليل) روبن دياز (مانشستر سيتي) نونو منديز (سبورتنج) بيبي (بورتو) رفائيل جيريرو (بروسيا دورتموند).

لاعبو الوسط: دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان) جواو بالينيا (سبورتنج) روبن نيفيز (ولفرهامبتون) برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) جواو موتينيو (ولفرهامبتون) ريناتو سانشيز (ليل) سيرجيو أوليفيرا (بورتو) ويليام كارفاليو (ريال بيتيس).

مهاجمون: بيدرو جونسالفيش (سبورتنج) أندريه سيلفا (أينتراخت فرانكفورت) برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) ديوجو جوتا (ليفربول) جونسالو جيديس (بلنسية) جواو فيلكس (أتليتيكو مدريد) رافا سيلفا (بنفيكا). (

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