الشرطة تنتشر في مدريد لمنع الاحتفالات بلقب الدوري الإسباني

المصدر: رويترز

نشرت شرطة مدريد 130 ضابطا لمنع جماهير أتليتيكو مدريد أو ريال مدريد من الاحتفالات الجماعية وسط العاصمة في حال فوز أي منهما بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد غد السبت.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الخميس إن 130 ضابطا سيقومون بدوريات في مركزين بوسط العاصمة، حيث عادة ما تحتفل جماهير كل فريق، لمنع التجماعت الكبيرة التي قد تؤدي لانتشار العدوى بكوفيد-19.

وتحتفل جماهير أتليتيكو مدريد، الذي يتقدم بفارق نقطتين عن ريال مدريد في الصدارة قبل خوض الجولة الأخيرة خارج أرضه أمام ريال بلد الوليد، عادة بالألقاب عند نافورة نيبتونو التي تبعد نحو 600 متر عن نافورة سيبيليس التي تحتفل جماهير ريال مدريد عندها، على الرغم أن أي من جماهير الفريقين لن تتوجه إلى هناك في حال الفوز باللقب.

وحثت إنماكولادا سانز المتحدثة باسم الشرطة الجماهير على الاحتفال في منازلهم أو في الشرفات وتجنب التدفق إلى وسط مدريد.

وأنهت إسبانيا حالة الطوارئ العامة في البلاد مطلع الشهر الحالي بسبب انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا، على الرغم من استمرار منع الجماهير من حضور المباريات في الدرجتين الأولى والثانية في معظم مناطق البلاد.

وأضافت سانز "تحسن الوضع الوبائي لكن الفيروس لا يزال موجودا ومن المهم مواصلة بذل الجهود وإبقاء الحذر".

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