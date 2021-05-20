سان جيرمان يتوّج بكأس فرنسا على حساب موناكو بـ "ثنائية" إيكاردي ومبابي

المصدر: د ب أ

حقق فريق باريس سان جيرمان بطولة كأس فرنسا لكرة القدم للمرة 14 في تاريخه، وذلك عقب فوزه في المباراة النهائية على موناكو 2 / صفر، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الأربعاء على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وسجل الأرجنتيني ماورو إيكاردي الهدف الأول لباريس سان جيرمان في الدقيقة 19، قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وصالح سان جيرمان جماهيره بعد إخفاق الفريق في التأهل للمباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، بالإضافة إلى العروض المتواضعة التي قدمها الفريق في بطولة الدوري، حيث سيكون عليه الفوز في الجولة الأخيرة على فريق بريست وانتظار أي تعثر للمتصدر ليل الذي يواجه آنجيه في الجولة ذاتها يوم الأحد المقبل.

وحقق سان جيرمان اللقب للمرة 14 في تاريخه، ليبتعد بفارق أربع ألقاب عن مارسيليا صاحب المركز الثاني في ترتيب أكثر الأندية فوزا باللقب.

كما نجح الفريق الباريسي في الفوز باللقب للمرة السادسة خلال المواسم السبع الأخيرة، حيث توج باللقب أعوام 2015 و 2016و 2017 و2018 و 2020 و2021، وخسر لقب عام 2019 لصالح فريق رين.

وتقدم باريس بالهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق الأرجنتيني ماورو إيكاردي، حيث استغل زميله كيليان مبابي ارتباك دفاع موناكو في تشتيت الكرة، ليخطفها ويمررها لإيكاردي الذي أودع الكرة في شباك الحارس رادوسلاف مايوفسكي.

وكان باريس سان جيرمان هو المسيطر على أحداث المباراة، حيث استحوذ على الكرة بشكل كبير وتناقلها لاعبوه بتمريرات قصيرة في وسط ملعب الخصم، الذي بدا أداءه متواضعا مقارنة بما قدمه في الأدوار السابقة من البطولة أو حتى أداءه في بطولة الدوري.

وفي الشوط الثاني وسع باريس سان جيرمان الفوارق بينه وبين منافسه، وأرهق مبابي دفاع موناكو.

وفي الدقيقة 81 اندفع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا من الجهة اليمنى ليمر بعرض الملعب، ويمرر كرة لمبابي الذي وضعها بمهارة كبيرة في مرمى مايوفسكي معلنا تسجيل فريقه للهدف الثاني الذي منحه اللقب للمرة 14 في تاريخه.

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