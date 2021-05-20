يوفنتوس يتوّج بكأس إيطاليا للمرة الـ 14

المصدر: د ب أ

توج يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم للمرة الرابعة عشر في تاريخه، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على أتالانتا أمس الأربعاء في المباراة النهائية للمسابقة.

وبادر السويدي ديان كولوسيفسكي بالتسجيل لمصلحة يوفنتوس في الدقيقة 31، لكن الأوكراني روسلان مالينوفسكي أحرز هدف التعادل لأتالانتا في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، سجل فيديريكو كييزا هدف الفوز والتتويج باللقب ليوفنتوس في الدقيقة 73، قبل أن تتضاعف معاناة أتالانتا الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه رافاييل تولوي في الدقيقة 88.

وعزز الفريق الملقب بـ (السيدة العجوز)، الذي استعاد اللقب الغائب عنه منذ موسم 2017 / 2018، رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة، ليزيد الفارق أمام أقرب ملاحقيه روما، الذي يمتلك تسعة ألقاب في المسابقة.

في المقابل، بقي رصيد أتالانتا، الذي شارك في النهائي الخامس في تاريخه، متوقفا عند لقب وحيد أحرزه عام 1963.

بهذا اللقب، أعاد يوفنتوس بعضا من البسمة لجماهيره، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة من نتائج الفريق هذا الموسم بمختلف البطولات، حيث فقد لقب الدوري الإيطالي، الذي توج به في المواسم التسعة الأخيرة، كما خرج مبكرا من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبات يوفنتوس أيضا مهددا بعدم المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، في ظل احتلاله المركز الخامس حاليا بترتيب المسابقة، بفارق نقطة وحيدة خلف ميلان، صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة للمسابقة القارية، وذلك قبل خوض المرحلة الأخيرة للبطولة المحلية.

وبهذا الفوز، ثأر يوفنتوس من خسارته صفر / 1 أمام أتالانتا بالدوري الإيطالي في آخر مواجهة جرت بينهما في 18 أبريل الماضي.

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