الألماني سامي خضيرة يعلن موعد اعتزاله

المصدر: د ب أ

أعلن الألماني الدولي السابق، سامي خضيرة اليوم الأربعاء إنهاء مسيرته الكروية بعد آخر مباراة يخوضها ناديه هيرتا برلين في الدوري الألماني يوم السبت المقبل.

جاءت هذه التصريحات للاعب الفائز مع منتخب ألمانيا ببطولة مونديال البرازيل 2014، في مؤتمر صحفي لنادي العاصمة الألمانية.

يذكر أن خضيرة"34 عاما" من مواليد مدينة شتوتجارت عام 1987، وقد لعب لأندية شتوتجارت وريال مدريد ويوفنتوس وهيرتا برلين.

وإلى جانب بطولة كأس العالم 2014، حصل خضيرة مع المانشافت على المركز الثالث في مونديال 2010 ووصل مع المنتخب إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية عامي 2012 و2016، وكذلك حصل مع المنتخب على بطولة دوري الأبطال عام 2014، وكأس العالم للأندية مع ريال مدريد 2014.

كما فاز خضيرة مع نادي شتوتجارت ببطولة الدوري الألماني عام 2007، وبطولة الدوري الإسباني مع ريال مدريد عام 2012 وكأس إسبانيا عامي 2011 و2014، وبطولة الدوري الإيطالي مع يوفنتوس أعوام 2016 و2017 و2018 و2019 و2020، وبطولات كأس إيطاليا أعوام 2016 و2017 و2018، وخاض 77 مباراة دولية أحرز فيها سبعة أهداف.

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