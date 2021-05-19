يونيون برلين يتعاقد مع حفيد أسطورة هامبورج أوفي زيلر

المصدر: د ب أ

أعلن نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم، عن تعاقده مع ليفين أوزتونالي، حفيد أسطورة فريق هامبورج السابق أوفي زيلر، ابتداء من الموسم المقبل.

وسيغادر أوزتونالي / 25 عاما/ فريق ماينز في صفقة انتقال حر وذلك بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

وقال أوزتونالي، لاعب الوسط الذي لعب 169 مباراة في الدوري الألماني (بوندسليجا) وسجل 12 هدفا: "بعد خمس سنوات رائعة في ماينز اتطلع الآن لتحد جديد مع يونيون برلين".

وأضاف: "لقد أظهر يونيون برلين في السنوات الأخيرة ما يمكنك فعله حينما تقوم بعمل جاد ويكون لديك فريق يتمتع بروح عالية ، وكيف يمكنك إلهام الأخرين".

كان أوزتونالي قد لعب في مختلف فئات الشباب في هامبورج قبل أن ينضم إلى باير ليفركوزن ثم إلى ماينز بعد فترة إعارة مع فيردر بريمن.

يحتل يونيون برلين المركز السابع في ترتيب الدوري الألماني برصيد 47 نقطة.

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