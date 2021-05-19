ريفر بليت يلجأ لهذا الحل بعد إصابة جميع حراسه بكورونا!

المصدر: رويترز

ربما يضطر ريفر بليت إلى إشراك أحد لاعبيه العاديين، في مركز حراسة المرمى، خلال مباراته المقبلة في كأس ليبرتادوريس، بعدما أصيب كل حراسه الأربعة المسجلين في تشكيلته بـ «كوفيد-19».

وقال ريفر في بيان إنه طلب من اتحاد أميركا الجنوبية «الكونميبول» الحصول على استثناء، وضم الحارسين ليو دياز وأوجستين جوميز لتشكيلته قبل مواجهة إندبندينتي سانتا.

وخاض الحارس دياز مباراته الأولى مع ريفر خلال الخسارة أمام بوكا جونيورز في الدوري يوم الأحد الماضي.

وقال الكونميبول لرويترز إنه رد على طلب ريفر، رغم عدم الكشف عن التفاصيل، وذكرت تقارير أرجنتينية أن الاتحاد رفض هذا الالتماس.

وإذا حدث ذلك فربما يضطر ريفر، الذي يحتل المركز الثاني في مجموعته بكأس ليبرتادوريس برصيد ست نقاط من أربع مباريات، إلى إشراك عشرة لاعبين فقط أمام إندبندينتي.

وفقد ريفر 20 لاعباً، بعدما جاءت فحوص فيروس كورونا إيجابية منذ يوم الجمعة، كما يغيب بعض اللاعبين أيضاً بسبب الإصابة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز