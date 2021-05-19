مايوركا يعود إلى "الليغا"

المصدر: رويترز

تأكد صعود ريال مايوركا لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الثلاثاء بعد خسارة ألميريا صاحب المركز الثالث 3-2 أمام قرطاجنة.

وعاد مايوركا سريعا لدوري الأضواء مع إسبانيول الذي كان قد هبط أيضا الموسم الماضي.

ويتأخر مايوركا صاحب المركز الثاني بثلاث نقاط عن إسبانيول قبل ثلاث مباريات من النهاية وقد يتوج بلقب الدرجة الثانية إذا تراجع الفريق الكتالوني.

وهذه المرة الثالثة فقط منذ 1990 التي يصعد فيها الفريقان الهابطان من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى من أول محاولة.

وبعد الخسارة في أول مباراة له هذا الموسم خاض فريق المدرب لويس جارسيا 17 مباراة متتالية دون هزيمة.

وصعد لأول مركزين في الترتيب في نوفمبر وبقي هناك من وقتها وتصدر الدوري اعتبارا من يناير حتى أبريل قبل أن يتفوق عليه إسبانيول.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز