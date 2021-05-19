بشيكطاش التركي يحقق الثنائية المحلية

المصدر: رويترز

حقق بشيكطاش الثنائية المحلية أمس الثلاثاء بعد تغلبه 2-صفر على أنطاليا سبور ليفوز بكأس تركيا لكرة القدم بعد حصوله على لقبه 16 في الدوري التركي مطلع الأسبوع.

وفاز بيشكطاش يوم السبت 2-1 على جوزتيبي ليتفوق بفارق هدف واحد على غريمه غلطة سراي في نهاية مثيرة للموسم.

ورفع الفوز رصيد بيشكطاش إلى 84 نقطة مثل غلطة سراي الذي انتصر 3-1 على يني مالاتيا سبور.

وتفوق بشيكطاش (+45) بفارق هدف واحد على غلطة سراي.

وأنهى فناربخشه الموسم في المركز الثالث برصيد 82 نقطة.

وضع لاعب الوسط البرازيلي جوزيف دي سوزا بشيكطاش في المقدمة أمام أنطاليا سبور بعد ثلاث دقائق قبل أن يضاعف المدافع الفرنسي فالنتين روسييه الغلة بعد مرور نصف ساعة من اللعب.

وأقيم النهائي بدون جماهير في مدينة إزمير الساحلية بسبب قيود التعامل مع فيروس كورونا.

وكان بشيكطاش فاز لآخر مرة بكأس تركيا في موسم 2010-2011 لكنه أنعش حظوظه هذا الموسم تحت قيادة المدرب سيرجن يالجين اللاعب البارز السابق في النادي.

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