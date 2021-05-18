بشرى سارة لجمهور ليفربول قبل أمم أوروبا

المصدر: د ب أ

أمام ديوجو جوتا فرصة محدودة للشفاء من إصابته في القدم واللعب مع فريقه ليفربول في المباراة الأخيرة للفريق هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، مما يعني أنه سيكون جاهزا للعب مع البرتغال في بطولة أمم أوروبا.

وكان يتوقع أن يغيب جوتا عن آخر مباراتين لفريق ليفربول أمام بيرنلي وكريستال بالاس بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة التي فاز بها فريقه على مانشستر يونايتد 4 / 2 الخميس الماضي.

ولكن منذ ذلك الوقت خضع اللاعب لأشعة إضافية على مكان الإصابة، وهي ما أعطت ليفربول الأمل بإمكانية تواجده في المباراة التي قد تحسم ما إذا كان الفريق سيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل من عدمه.

وقلص ليفربول الفارق بينه وبين تشيلسي، صاحب المركز الرابع، لنقطة واحدة بعد الفوز الدرامي على وست بروميتش 2 / 1 يوم الأحد الماضي، وهو الفوز الذي انتزعه الفريق بعد أن سجل حارس المرمى أليسون بيكر هدفا حاسما في الدقيقة الأخيرة من ضربة رأس.

وقال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في مؤتمر صحفي قبل مواجهة مضيفه بيرنلي غدا الأربعاء :"ديوجو، انخفض التورم، أخضعناه لأشعة وظهرت أفضل عما كانت عليه الأشعة الأولى. مع فحص الأشعة المقطعية يمكنك أن تراه بشكل أفضل".

وأضاف :"هناك فرصة ضئيلة للغاية لخوضه المباراة التي تقام في عطلة نهاية الأسبوع. الامر متوقف على كيفية تطوره الآن. يجب أن نرى هذا".

وأضاف :" إنها أنباء جيدة للمنتخب البرتغالي ولديوجو نفسه، خاصة وأن مشاركته في اليورو غير مهددة. وجيدة بما يكفي بالنسبة لنا، سنرى".

وعاد جيمس ميلنر للتدريبات بعد أن غاب عن مباريات ساوثهامبتون ومانشستر يونايتد ووست بروميتش، ومن المقرر أن يعود أليكس أوكسلاد تشامبرلين بعد شفائه من المرض.

ولكن يغيب عن المباراة نابي كيتا، كما يغيب أوزان كاباك، الذي تعاقده مع النادي على سبيل الإعارة في يناير الماضي من شالكه، لنهاية الموسم .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز