إصابة كروس بفيروس كورونا وغيابه عن مباراة فياريال المصيرية

المصدر: رويترز

سيفتقد ريال مدريد المنافس على اللقب جهود لاعب الوسط توني كروس في مباراة مصيرية يجب الفوز بها أمام فياريال في اليوم الأخير من الموسم بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد إصابة اللاعب الألماني بفيروس كورونا.

وأعلن النادي أن اختبار كروس جاء إيجابيا اليوم الاثنين بعد أن غاب عن الانتصار على مضيفه أتليتيك بيلباو يوم الأحد بسبب مخالطته لمصاب بالفيروس.

وقال ريال مدريد في بيان "يؤكد النادي إصابة لاعبه توني كروس بفيروس كورونا بعد إيجابية اختبار خضع له اليوم.

"يخضع كروس للعزل الذاتي منذ يوم الجمعة 14 مايو بعد مخالطته لمصاب بفيروس كوفيد-19".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر قبل مباراته المصيرية الأخيرة على ملعبه أمام فياريال السابع يوم السبت.

ويحل أتليتيكو ضيفا على ريال بلد الوليد المهدد بالهبوط في التوقيت ذاته ويعلم أن الفوز سيمنحه اللقب لأول مرة منذ موسم 2013-2014.

ولعب كروس دورا بارزا مع فريق المدرب زين الدين زيدان هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف في 42 مباراة في كل المسابقات.

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