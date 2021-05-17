مسابقة غنائية تتسبب في تعديل مباريات الدوري الإسباني

المصدر: رويترز

تنفس عشاق كرة القدم والموسيقى في إسبانيا الصعداء اليوم الاثنين بعد قرار رابطة الدوري الإسباني بتغيير مواعيد مباريات لضمان عدم التعارض مع مسابقة يوروفيجن الغنائية.

وغيرت الرابطة مواعيد كل المباريات المتعلقة بالصراعات على اللقب أو لتفادي الهبوط أو لحجز مقاعد أوروبية إلى الساعة السادسة مساء (الساعة 1600 بتوقيت جرينتش) يوم السبت.

وستبدأ مسابقة يوروفيجن، التي يتابعها عادة عبر التلفزيون نحو 200 مليون شخص، بعد ثلاث ساعات من هذه المباريات.

وقدمت الرابطة في البداية موعد مباراة إيبار ضد برشلونة من الأحد إلى السبت بعد هبوط إيبار للدرجة الثانية لتعود المباراة لموعدها الأصلي بعد اكتشاف أن النتيجة قد تؤثر على هبوط فريق آخر.

وقالت الرابطة اليوم الاثنين إنها عدلت مواعيد عدة مباريات ومنها تقديم مواجهة فياريال ضد ريال مدريد من الأحد إلى السبت.

واتهم مدير فياريال رويج نيجيروليس الرابطة في وقت سابق "بالافتقار للاحترام" لعدم توفير مزيد من الوقت لفريقه للاستعداد لمواجهة مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي يوم 26 مايو

وستقام المباراة ضد ريال، الذي يتمسك بأمل التتويج باللقب، يوم السبت في السادسة مساء في نفس موعد مباراة المتصدر أتليتيكو مدريد، الذي يتفوق بنقطتين على جاره ريال، أمام مضيفه بلد الوليد.

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