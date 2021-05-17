سيدات برشلونة يسحقن تشلسي برباعية ويتوجن بدوري أبطال أوروبا

المصدر: د ب أ

توج فريق برشلونة الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه الكبير 4 / صفر على تشلسي الإنجليزي أمس الأحد في المباراة النهائية للمسابقة، التي أقيمت بمدينة جوتنبرغ السويدية.

وافتتح برشلونة التسجيل مبكرا بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما سجلت الألمانية ميلاني ليوبولز لاعبة تشلسي هدفا بالخطأ في مرمى فريقها بعد مرور 35 ثانية فقط من انطلاق المباراة.

وأضاف برشلونة الهدف الثاني عن طريق أليكسيا بوتياس في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، قبل أن تضيف أيتانا بونماتي والدنماركية كارولين جراهام هانسن الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 21 و36 على الترتيب، ليحسم الفريق الإسباني الأمور لصالحه منذ الشوط الأول.

بهذا الفوز، أعاد فريق السيدات البسمة مجددا إلى وجوه جماهير برشلونة التي تشعر بخيبة الأمل بسبب سوء نتائج فريق الرجال، الذي أخفق مؤخرا في التتويج بالدوري الإسباني هذا الموسم، بعد خروجه رسميا من سباق المنافسة على اللقب، ليعجز عن الفوز بالبطولة المحلية للموسم الثاني على التوالي، بالإضافة لخروجه المبكر من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

في المقابل، أخفق تشلسي في تحقيق حلم جماهيره بالتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ومع تأهل فريق الرجال بتشلسي لنهائي دوري الأبطال ضد مواطنه مانشستر سيتي في 29 أيار/مايو الحالي، كان من الممكن أن يدخل النادي اللندني التاريخ كأول فريق يتوج بكلا اللقبين القاريين في موسم واحد.

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