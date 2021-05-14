ريال مدريد يعلن عزل كروس بعد مخالطة مصاباً بكورونا

المصدر: رويترز

أعلن ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة أن لاعب الوسط توني كروس يخضع للعزل الذاتي حاليا بعد مخالطة مصاب بفيروس كوفيد-19.

وأضاف ريال أن اختبارات الدولي الألماني جاءت سلبية. وكان زميله في خط الوسط فيدريكو بالبيردي خضع للعزل الذاتي الشهر الماضي قبل أن تأتي اختباراته إيجابية.

وقال النادي في بيان "يعلن ريال مدريد أن لاعبنا توني كروس يخضع حاليا للعزل الذاتي بعد مخالطة مصاب بفيروس كوفيد-19 رغم أن كل الاختبارات التي خضع لها اللاعب جاءت سلبية".

وطبقا لإجراءات العزل سيغيب كروس عن مباراة يوم الأحد أمام أتليتيك بيلباو كما تحوم شكوك حول مشاركته أمام فياريال في اليوم الأخير من الموسم حيث يكافح ريال للاحتفاظ باللقب.

ويتأخر ريال بنقطتين عن أتليتيكو مدريد المتصدر.

وسيفتقد فريق المدرب زين الدين زيدان جهود سيرجيو راموس وداني كاربخال ولوكاس فازكيز وفيرلان ميندي في مباراته أمام الفريق المنتمي لإقليم الباسك بينما سيخضع رفائيل فاران لاختبار لياقة في اللحظة الأخيرة.

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