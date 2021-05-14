زيدان: ريال مدريد لن يستسلم وسيقاتل حتى النهاية

المصدر: د ب أ

قال زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد إن فريقه سيصارع على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم حتى الدقيقة الأخيرة من منافسات هذا الموسم، وذلك في الوقت الذي يتأخر فيه ريال مدريد بفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد قبل مرحلتين من نهاية المسابقة.

وتغلب ريال مدريد على مضيفه غرناطة 4 / 1 مساء أمس الخميس في ختام المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري، ليواصل ملاحقة أتلتيكو مدريد المتصدر، بينما يحتل برشلونة المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف أتلتيكو.

ولا يزال أتلتيكو مدريد مرشحا بقوة للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ موسم 2013 / 2014 ، لكن ريال مدريد لا يزال متمسكا بأمل الانقضاض على الصدارة، وذلك في حالة تعرض أتلتيكو لأي كبوة في المرحلتين المتبقيتين.

وقال زيدان :"سنواصل المضي قدما، هناك مباراتان متبقيتان وسنواصل الطريق حتى النهاية، حتى آخر دقيقة، سنقدم كل ما لدينا."

ويخوض أتلتيكو مدريد آخر مباراتين في الدوري، على ملعبه أمام أوساسونا صاحب المركز الحادي عشر وخارج ملعبه أمام بلد الوليد صاحب المركز الثامن عشر، بينما يحل ريال مدريد ضيفا على أتلتيك بيلباو صاحب المركز التاسع ويستضيف فياريال صاحب المركز السابع.

ولم يتلق ريال مدريد أي هزيمة خلال آخر 16 مباراة في الدوري، وحقق خلالها 11 انتصارا مقابل خمسة تعادلات، وهي أفضل سلسلة بدون هزيمة في الدوري الإسباني حاليا.

كذلك عادل ريال مدريد أفضل سلسلة مباريات بدون هزائم سجلها الفريق خلال موسم واحد بالدوري تحت قيادة زيدان، والتي حققها في موسم 2016 / 2017 .

وقال تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد :"الشيء الوحيد الذي يمكننا مواصلة تقديمه هو مطاردة أتلتيكو، على أمل إخفاقه في الفوز."

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