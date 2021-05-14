كلوب يعلق على رغم رفض ماني مصافحته

المصدر: رويترز

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه لا توجد مشكلة بينه وبين ساديو ماني رغم رفض المهاجم السنغالي مصافحته بعد الفوز 4-2 على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الخميس.

وتجاهل ماني، الذي شارك كبديل في الدقيقة 74، يد كلوب الممدودة لمصافحته بعد نهاية المباراة.

وسارع كلوب للتقليل من الأمر بعد سؤاله عن الواقعة التي نقلتها كاميرات التلفزيون.

وأضاف المدرب الألماني "لا توجد مشكلة. اتخذت قراري بالأمس بإشراك ديوغو غوتا. في المعتاد كنت سأشرح الأمر لكن لا يوجد وقت لذلك. الأمور على ما يرام.

"اللاعبون اعتادوا أن أشرح لهم الأمور ولم أفعل ذلك. لا يوجد وقت، انسوا الأمر. هذا ما حدث. الأمور على ما يرام".

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