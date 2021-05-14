أوروجواي تحتضن نهائي أرفع مسابقتين للأندية في أمريكا الجنوبية

المصدر: رويترز

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) أمس الخميس اختيار أوروغواي لاستضافة نهائي أرفع مسابقتين للأندية في القارة هذا العام بسبب التقدم الذي أحرزه برنامجها للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وسيقام نهائي كأس ليبرتادوريس، التي تعادل دوري أبطال أوروبا، في استاد سنتيناريو في مونتيفيديو في 20 نوفمبر، بينما سيقام نهائي كأس سودأمريكانا، التي تعادل الدوري الأوروبي، في السادس من نوفمبر.

وقال الكونميبول في بيان "كان الوضع الصحي الجيد الذي توقعته أوروجغواي لشهر نوفمبر، حيث تسعى البلاد لتطعيم نسبة كبيرة من شعبها بحلول يوليو، عاملا حاسما في اختيارها بعد عام استثنائي بسبب الوباء".

وجاء اختيار ملعب سنتيناريو أيضا لتسليط الضوء عليه قبل عرض مشترك لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.

وأضاف الكونميبول أيضا أن جواياكيل في الاكوادور ستستضيف نهائي كأس ليبرتادوريس في 2022 بينما سيقام نهائي كأس سودأمريكانا في العام ذاته في برازيليا.

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