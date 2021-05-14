دورتموند يتوّج بكأس ألمانيا بـ "برباعية قاسية" في لايبزغ

المصدر: د ب أ

توج فريق بوروسيا دورتموند بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه، عقب فوزه 4 / 1 على لايبزغ أمس الخميس في المباراة النهائية للمسابقة، التي جرت على الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين.

وتقدم دورتموند مبكرا بهدف حمل توقيع نجمه الإنجليزي جادون سانشو في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف الهداف النرويجي الشاب إيرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وعاد سانشو لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث لدورتموند وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يسجل دانييل أولمو هدف لايبزغ الوحيد في الدقيقة 71.

وواصل هالاند تألقه، بعدما أحرز الهدف الرابع لدورتموند في الدقيقة 88، محرزا هدفه الثاني في المباراة.

وبينما تقاسم دورتموند المركز الثالث في قائمة أكثر الأندية المتوجة باللقب مع شالكه وآينتراخت فرانكفورت، بعدما سبق له الفوز بالبطولة أعوام 1965 و1989 و2012 و2017، فقد أخفق لايبزغ في الحصول على أول لقب كبير في تاريخه، وعجز عن وضع اسمه بين قائمة الفرق الفائزة بالبطولة.

وبات دورتموند، الذي شارك أمس في النهائي العاشر بالبطولة، على بعد لقب وحيد من معادلة عدد ألقاب فيردر بريمن، صاحب المركز الثاني في قائمة الفرق الأكثر فوزا بالمسابقة، التي يتزعمها بايرن ميونيخ بـ20 لقبا.

بهذا الفوز، واصل دورتموند تفوقه على لايبزغ، بعدما تغلب عليه في مواجهتهما الرابعة على التوالي، كما أنه الانتصار الثاني للفريق الملقب بـ(أسود فيستفاليا) على منافسه في غضون خمسة أيام، عقب فوزه 3 / 2 على لايبزغ بالدوري الألماني يوم السبت الماضي.

في المقابل، واصل لايبزغ فشله في تحقيق أي فوز على دورتموند للقاء الثامن على التوالي، حيث يرجع آخر انتصار له خلال مباريات الفريقين إلى 14 أكتوبر 2017 ببطولة الدوري.

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