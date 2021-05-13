بشرى سارة لجمهور بايرن ميونخ قبل مواجهة فرايبورج في الدوري

المصدر: د ب أ

خضع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، لتدريب خفيف، حيث يهدف الفريق لتجهيزه لكتابة تاريخ جديد من حيث عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بالدوري بعد غد السبت أمام فرايبورج.

وسجل ليفاندوفسكي 39 هدفا هذا الموسم، بفارق هدف واحد عن جيرد مولر الذي سجل 40 هدفا لبايرن ميونخ في موسم 1971 / 1972.

وتدرب بايرن للمرة الأولى منذ انتقاله لمعسكره التدريبي بالحجر الصحي لإنهاء الموسم الذي يستمر عشرة ايام وخاض ليفاندوفسكي " بحصة تدريبية مخففة " وفقا لما ذكره النادي.

وعلى الأرجح كان بإمكان ليفاندوفسكي أن يتفوق بالفعل على رقم مولر لولا إصابته مع منتخب بلاده بنهاية مارس الماضي.

وسجل ليفاندوفسكي 39 هدفا من 27 مباراة خاضها مع الفريق بما في ذلك ثلاثة أهداف (هاتريك) أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في آخر مباريات الفريق ليبتعد عن رقم مولر بفارق وبفارق هدفين عن تحطيم الرقم القياسي.

ومع تسجيل ليفاندوفسكي 15 هدفا في آخر ثماني مباريات، فإن أدائه يشير إلى أنه سيحطم الرقم القياسي إما في مباراة فرايبورج أو بعدها بإسبوع عندما يستضيف بايرن فريق أوجسبورج في الجولة الأخيرة من الدوري.

وعاد أيضا لاعب الوسط الفرنسي كورنتين توليسو للتدريبات، وفقا لما ذكره بايرن، وذلك عقب شفائه من إصابته بتمزق في فخذه الأيسر منتصف فبراير الماضي.

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